На Дніпропетровщині під час навчань на полігоні підірвалися троє нацгвардійців
11:16, 05 квітня 2018Інциденти
1541
За даним фактом розпочато службову перевірку.
Троє військових підірвалися на гранаті на Дніпропетровщині / фото УНІАН
У Кривому Розі Дніпропетровської області від вибуху під час бойових навчань травмовано троє військових Нацгвардії.
По це йдеться у повідомленні оперативного командування «Схід» Збройних сил України, опублікованому у Facebook.
«5 квітня під час заходів з бойової підготовки підрозділів Національної гвардії України з використанням полігону 17 (м. Кривий Ріг), внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали троє військовослужбовців Нацгвардії. Постраждалі госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.
Інші деталі події не оприлюднюються. За даним фактом оперативним командуванням «Схід» розпочато службову перевірку.
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув прикордонник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter