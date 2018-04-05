На Дніпропетровщині під час навчань на полігоні підірвалися троє нацгвардійців

За даним фактом розпочато службову перевірку.

У Кривому Розі Дніпропетровської області від вибуху під час бойових навчань травмовано троє військових Нацгвардії.

По це йдеться у повідомленні оперативного командування «Схід» Збройних сил України, опублікованому у Facebook.

«5 квітня під час заходів з бойової підготовки підрозділів Національної гвардії України з використанням полігону 17 (м. Кривий Ріг), внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали троє військовослужбовців Нацгвардії. Постраждалі госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

Інші деталі події не оприлюднюються. За даним фактом оперативним командуванням «Схід» розпочато службову перевірку.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув прикордонник.