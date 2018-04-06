У харківській школі одинадцятикласник розпорошив дітям в обличчя сльозогінний газ

Харків'яни бурхливо обговорюють скандал в коментарях до посту. Долучилися і батьки учнів цієї школи.

У Харкові одинадцятикласник розпорошив сльозогінний газ з балончика і зірвав заняття. Інцидент стався у школі №158.

Про це повідомляє сайт Вгороде.

"На початку п'ятого уроку учень 11-го класу бризнув газовим балончиком в обличчя хлопця, який заступився за дівчинку 2-го класу, а потім і цій дівчинці. Слідом почав бризкати по першому поверху. Дії вчителів і директора полягали в наступному: дітей не вивели зі школи (чорний хід не працює через зламані замки) їх закрили в класах і не випускали. Директор, зайшов у клас, сказала стояти біля відкритого вікна і учням, що кашляли: "Ви псуєте репутацію школи, сидіть тихо".

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"Після закінчення уроку 5 дітей відпустили", — очевидці написали в одному з міських чатів.

Харків'яни бурхливо обговорюють скандал в коментарях до посту. Долучилися і батьки учнів цієї школи. Одні пишуть, що дітей ніхто не замикав, навпаки, їх швидко вивели на вулицю, відкривши двері. Інші повідомляють, що евакуювали лише тих, хто знаходився на першому поверсі, а решту учнів закрили в кабінетах.