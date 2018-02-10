У Харкові рятувальники локалізували пожежу у п’ятиповерховій будівлі в центрі міста

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

У Харкові рятувальники локалізували пожежу у п’ятиповерховій будівлі з офісними приміщеннями, яка розташована у центрі міста.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Харківській області, 10 лютого о 10:38 на номер «101» надійшло повідомлення про загоряння на п’ятому поверсі будівлі за адресою вул. Сумська, 1.

На місці вогнеборці встановили, що горить перекриття та конструктивні елементи даху на площі 300 кв.м. Рятувальники запобігли поширенню вогню по всьому даху будівлі.

«Пожежу було локалізовано о 12:24, наразі триває ліквідація», - йдеться у повідомленні. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

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Всього на місці пожежі працювало 12 відділень на автоцистернах, три одиниці спеціальної техніки. Також в гасінні пожежі брали участь курсанти Національного університету цивільного захисту України. Загальна кількість особового складу – 90 рятівників.

Причина виникнення займання та сума заподіяних збитків встановлюються.

На період локалізації пожежі рух автотранспорту на ділянці від вул. Сумська, 1, до театру ім. Шевченко було тимчасово заборонено.

На місці події працюють штаб з ліквідації пожежі та оперативна група ГУ ДСНС у Харківській області, очолює її начальник головного управління Олександр Волобуєв.