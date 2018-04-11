На Житомирщині з колонії утік небезпечний злочинець (відео)

Відсидів дві третини присудженого, а тепер - коли його упіймають - збільшить свій термін іще на п'ять років.

На Житомирщині з колонії утік небезпечний злочинець. Чоловікові 29-років, він відбував покарання за навмисне убивство. Відсидів дві третини присудженого, а тепер - коли його упіймають - збільшить свій термін іще на п'ять років. Обставини втечі поки що невідомі, але правоохоронці наголошують - злочинець може бути дуже небезпечним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter