На Дніпропетровщині під час одержання $8 тисяч хабара затримано двох поліцейських

Поліцейські отримали хабар за вплив на прийняття рішення прокурором про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.

У Дніпропетровщині сьогодні під час отримання 8 тисяч доларів хабара правоохоронці затримали двох поліцейських - начальника слідчого відділу та начальника кримінальної поліції Апостолівського відділення поліції.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону, згідно з повідомленням, поліцейські вимагали та одержали хабар від громадянина за вплив на прийняття рішення прокурором щодо звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі проводяться першочергові слідчі процесуальні дії.

Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального Кодексу України та готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Конотопі наркополицейский організував масштабну схему наркоторгівлі.