На Вінниччині екс-"беркутівець" на очах у школярів вистрілив у колегу (відео)

03:47, 15 квітня 2018
Інциденти
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Як повідомляє ТСН, потерпілого прооперували, він у задовільному стані. Стрільця відсторонили від роботи. Обидва - колишні працівники "Беркуту", зараз служать у роті поліції особливого призначення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поліцейський у Києві розбив вилучений мотоцикл та пошкодив три автомобіля.

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Теги: #поранення поліцейського