На Вінниччині екс-"беркутівець" на очах у школярів вистрілив у колегу (відео)
03:47, 15 квітня 2018Інциденти
1257
Поліцейські показували дітям у школі прийоми самооборони, у результаті одного з них довелося оперувати.
У класі школи на Вінничині правоохоронці розповідали дітям про особливості своєї роботи і показували прийоми самооборони. Випадково пролунав постріл і один з них отримав поранення.
Як повідомляє ТСН, потерпілого прооперували, він у задовільному стані. Стрільця відсторонили від роботи. Обидва - колишні працівники "Беркуту", зараз служать у роті поліції особливого призначення.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно поліцейський у Києві розбив вилучений мотоцикл та пошкодив три автомобіля.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter