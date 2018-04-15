У центрах обслуговування "Київенерго" після вибуху посилили заходи безпеки

Заходи безпеки посилено у зв’язку з нападом на Центр обслуговування компанії у Святошинському районі. За попередніми висновками правоохоронців, невідомі особи через вікно вкинули до приміщення центру вибухівку.

У центрах компанії "Київенерго" посилено заходи безпеки клієнтів та персоналу. Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАТ "Київенерго".

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"У зв’язку із нападом на Центр обслуговування компанії в Святошинському районі, який стався минулої ночі, компанія "Київенерго" посилює заходи безпеки клієнтів та персоналу в робочі дні в усіх столичних Центрах обслуговування", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що в години прийому клієнтів Центри обслуговування «забезпечені усіма необхідними засобами як технічної, так і фізичної охорони: охоронцями, системою відеоспостереження, технічними засобами оперативного сповіщення та виклику груп оперативного реагування».

У компанії нагадали, що напад на Центр обслуговування клієнтів у Святошинському районі було скоєно сьогодні вночі.

"За попередніми висновками правоохоронців, невідомі особи через вікно вкинули до приміщення вибухівку. Хвилею від вибуху пошкоджено фасад приміщення та меблі. На щастя, в цей час в Центрі обслуговування не було персоналу, ніхто з людей не постраждав".

При цьому повідомляється, що вищевказаний Центр обслуговування буде зачинено на ремонт. У компанії просять громадян звертатись в інші центри.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, сьогодні вночі у Святошинському районі біля будівлі «Київенерго» стався вибух. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України".