Трагічна ДТП у Кривому Розі: водію Mazda повідомили про підозру

Водія Mazda найближчим часом мають доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП у Кривому Розі 17 квітня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, водію в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 286 ККУ ввечері 17 квітня вручено письмове повідомлення про підозру.

Згідно з повідомленням, чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

«У зв’язку з погіршенням стану здоров’я затриманого, він перебуває під конвоєм в одній з лікарень Кривого Рогу. Найближчим часом підозрюваний буде доставлений до суду для обрання йому запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса, який перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 21 особа постраждала. До лікарні госпіталізовано 15 людей.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Для проведення слідчих дій поліція затримала одного з учасників ДТП – водія автомобіля Mazda.

18 квітня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби.