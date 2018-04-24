У ставку Одеської області потонув підліток

Рятувальники продовжують пошуки підлітка.

У ставку с. Пиріжна Одеської області потонув підліток.

Рятувальники продовжують його пошуки, повідомляє прес-служба ДержНС в Одеській області.

"На місцевому ставку “Дружба” перевернувся човен у якому знаходився підліток 2006 р.н. Відділенням ДПРЧ-24 організовано пошук зниклої дитини. Обстежено 150000 м2 водоймища, пошуки результатів не надали. 24квітня пошуки зниклого підлітка продовжено з залученням групи водолазних робіт", - йдеться у повідомленні.

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