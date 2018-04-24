У ставку Одеської області потонув підліток
11:25, 24 квітня 2018Інциденти
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Рятувальники продовжують пошуки підлітка.
Організовано пошук зниклої дитини / фото joinfo.ua
У ставку с. Пиріжна Одеської області потонув підліток.
Рятувальники продовжують його пошуки, повідомляє прес-служба ДержНС в Одеській області.
"На місцевому ставку “Дружба” перевернувся човен у якому знаходився підліток 2006 р.н. Відділенням ДПРЧ-24 організовано пошук зниклої дитини. Обстежено 150000 м2 водоймища, пошуки результатів не надали. 24квітня пошуки зниклого підлітка продовжено з залученням групи водолазних робіт", - йдеться у повідомленні.
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