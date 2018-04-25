"По два-три на день": Київ накрила хвиля самогубств - Крищенко

Зазвичай випадки самогубств відбуваються один-два рази на тиждень, зазначили в поліції.

Кількість самогубств у столиці України значно зросла.

Про це в інтерв'ю 112.ua розповів голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко.

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"Зараз помітний сплеск самогубств. В день по два-три. В якісь дні було 5 самогубств: двоє застрелилися, повісилися двоє і одна вистрибнула", - говорить головний поліцейський.

За його словами, зазвичай випадки самогубств відбуваються один-два рази на тиждень.

У той же час, додав Крищенко, вбивств стало менше, і практично всі вони, близько 95%, розкриті. "Давно такого не було в Києві", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, більше тисячі учасників АТО покінчили життя самогубством. У комітеті ВР у справах ветеранів вважають, що психологічні травми учасників війни на Донбасі пов'язані із застосуванням артилерійської зброї.