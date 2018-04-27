В Одеській області затримали бойовика "ЛНР"

Уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР».

Про це пише прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.

"Перебуваючи у складі бандугруповання, він залучався до чергування зі зброєю на позиціях бойовиків та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Через кілька місяців бойовик розчарувавшись в ідеях «руського миру» покинув лави терористів та повернувся до Одеської області", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ затримали зловмисника у його помешканні в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району. За інформацією спецслужби, зловмисник також брав активну участь у трагічних подіях другого травня 2014 року в Одесі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Раніше стало відомо, що у Донецькій області поліцейські викрили терориста, який мав намір вступити до лав Збройних сил України.