Тайсон вже не той: у Києві під час п'яної бійки чоловіку відірвали вухо

Відсутність вуха потерпілий помітив тільки тоді, як завітав до знайомого.

У Києві на Оболоні правоохоронці затримали киянина, який під час бійки відірвав знайомому вухо.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До Оболонського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про надання медичної допомоги 31-річному чоловіку, якого з пошкодженням вуха госпіталізували з вулиці Північної.

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Поліцейські встановили, що двоє знайомих разом випивали у дворі і між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

"У результаті один із них схопив іншого за вухо та смикнув, після чого чоловіки розійшлися. Обидва перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, тож відсутність вуха потерпілий помітив тільки тоді, як завітав до знайомого, який і викликав медиків", - йдеться в повідомленні.

Нападника - 32-річного киянина - затримали за місцем проживання, у квартирі на вулиці Героїв Дніпра. Чоловік надає пояснення в управлінні поліції.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як відомо, 28 червня 1997 року відбувся 2-й бій між Майком Тайсоном і Евандером Холіфілдом.

Третій раунд розпочався з лютої атаки Тайсона, більша частина ударів якого потрапила в ціль. Холіфілд відштовхнув його. Весь раунд проходив з перевагою Тайсона, який майже не пропускав ударів і все частіше потрапляв. За 40 секунд до кінця раунду Тайсон накинувся на Холіфілда, але Холіфілд почав в'язати йому руки і вдарив його головою. У відповідь на це Тайсон відкусив супернику задньо-верхню частину правої вушної раковини.