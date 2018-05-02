З'явилося нове відео нападу на нардепа Найєма

На віде зафіксовано момент початку конфлікту.

Нардеп, член Колегії МВС України Антон Геращенко оприлюднив відео з камер спостереження на Бессарабській площі, на якому зафіксовано момент підготовки до нападу на народного депутата Мустафу Найєма.

Відео Геращенко виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю, що це відео початку підготовки щодо нападу на Мустафу Найєма допоможе слідству встановити істину", - підписав віде Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня між Найємом та чотирма хлопцями стався конфлікт. Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, той викликав "своїх хлопців" на BMW, в ході суперечки народний депутат отримав кілька ударів в обличчя - в результаті у нього зламана щелепа та струс мозку.

Поліція затримала трьох нападників, четвертого оголошено у розшук. Як стало відомо, затримані - громадяни РФ, кавказці, одному з них немає 20 років, інші старші.

Одному з нападників суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.