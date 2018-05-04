У Міноборони назвали попередні версії причин нових вибухів в Балаклії

Серед них попадання іскри від вихлопної труби пожежного танку, загоряння сухої трави та дія сонячних променів.

Причиною пожежі на військовому арсеналі біля Балаклії Харківської області могли стати попадання іскри від вихлопної труби пожежного танку, загоряння сухої трави або дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, які знаходились на неочищеній території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов.

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"На сьогодні попередньо розглядається декілька причин виникнення пожежі. Перша - загоряння сухої трави на ділянці технічної території, що не була очищена від вибухонебезпечних предметів шляхом попадання під гусениці пожежного танку сторонніх предметів, а саме елементів пороху, які спричинили загоряння", - розповів він.

Ще однією причиною пожежі, за його словами, могло стати попадання іскри від вихлопної труби цього ж пожежного танку, або ж дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, що знаходилися на неочищеній території, що спричинили їх запалювання.

Він також зауважив, що на сьогодні залишилося нерозмінованою менш як 30% технічної території, на якій виникла вчорашня пожежа.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня у м. Балаклія Харківської області на технічній території військової частини «65 Арсенал» Міністерства оборони України виникло загоряння сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.

Постраждалих у результаті надзвичайної події немає. Порушень інфраструктури району не зафіксовано. На цей час пожежа локалізована. Вибухів боєприпасів не спостерігається. Організована евакуація не проводилася.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.