У Рівному жителів багатоповерхівки евакуювали через п’яного військового з гранатою

Поліцейські з’ясували, що 40-річний дебошир був у зоні АТО і нині продовжує нести військову службу.

У Рівному вранці 6 травня п’яний військовослужбовець у квартирі багатоповерхівки на вулиці Млинівській погрожував дружині підірвати гранату, мешканців будинку евакуювали.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, через сімейну сварку за допомогою до поліції звернулася 44-річна мешканка Рівного. Вона сказала, що в руках чоловіка предмет, схожий на гранату.

На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У квартирі інспектори виявили гранату. 40-річний дебошир з помешкання втік. Його патрульні розшукали на вулиці поблизу будинку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічного відділу ГУНП у Рівненській області. Крім того, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій негайно евакуювали мешканців багатоповерхівки.

За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що чоловік погрожував жінці гранатою Ф-1. Також під час огляду помешкання поліцейські виявили на балконі ще дві гранати: РГН та РГД-5. Усі три боєприпаси були споряджені. Вибухотехніки розрядили гранати та привели їх у безпечний стан.

Правоохоронці також у квартирі вилучили ножі, полум’ягасник та патрон.

Усе вилучене слідчі скеровуватимуть на експертизу у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.

Поліцейські з’ясували, що 40-річний дебошир був у зоні АТО і нині продовжує нести військову службу. Після проведеної медичної експертизи було з’ясовано, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,38 проміле.

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля Куренівського парку чоловік загинув у результаті вибуху. За попередніми даними, на вулиці стався вибух гранати.