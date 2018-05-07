У Києві на Печерську обстріляли джип бізнесмена, який постачає паливо Нацполиции - ЗМІ

За даними ЗМІ, правоохоронці розцінюють розстріл машини Бермана як попередження йому від конкурентів на бензиновому ринку.

Сьогодні, 7 травня, близько 10 години ранку на вулиці Цитадельній,5/9 у Києві, біля власного будинку столичний бізнесмен Вадим Берман виявив свій автомобіль Інфініті зі слідами від куль.

Читайте такожУ Дніпрі небезпечний маневр джипа призвів до зіткнення тролейбуса і вантажівки з ковбасою (відео)

Як повідомляє Страна.ua з посиланням на джерела у МВС, правоохоронці неофіційно пов'язують розстріл машини Бермана з конкуренцією на бензиновому ринку. Він є директором фірми "ТД Весма", яка, за даними з відкритих джерел, регулярно виграє тендери на постачання пально-мастильних матеріалів Нацполіції та Держуправлінню справами.

Згідно з даними "Вісника держзакупівель" і системи Рrozorro, ТОВ "ТД "Весма" виграло тендерів більше, ніж на 15,5 млн гривень - найбільше замовлень було від "Автобаза Державного управління справами".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області вночі спалили Jaguar депутата.