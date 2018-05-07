У Львові відвідувач кінотеатру жорстоко побив чоловіка, який розмовляв із дружиною

27-річний львів'янин пояснив нанесення тяжких травм потерпілому тим, що той розмовляв із дружиною під час сеансу і не реагував на зауваження.

В одному з кінотеатрів Львова глядача побили за те, що він розмовляв під час перегляду фільму і не реагував на зауваження. Про це повідомив обласний відділ комунікації поліції.

Як передає 112.uaза даними правоохоронців, 2 травня жінка повідомила про побиття 24-річного львів'янина, її чоловіка. За її словами, це сталося в кінотеатрі під час перегляду фільму.

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Повідомляється, що медики діагностували множинні злами кісток лицьового скелета, лівобічний гемосеноз".

Поліцейські з'ясували, що глядача міг побити 27-річний львів'янин. Він пояснив свої дії тим, що потерпілий розмовляв з дружиною під час сеансу і не реагував на зауваження.

Нападнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести 105 тис. грн застави.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській області після невдалого флірту хлопця вивезли в багажнику.