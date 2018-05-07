У Київській області після невдалого флірту хлопця вивезли у багажнику

Відвідувач кафе отримав ляпаса від дівчини, а потім її друзі відвезли його, побили і пограбували.

У Київській області хлопця побили, вивезли в багажнику на територію молокозаводу і пограбували. У зв'язку з цим столична прокуратура повідомила про підозру двом особам, передає прес-служба відомства.

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Як передає 112.ua, за даними прокуратури, в одному з населених пунктів Києво-Святошинського району двоє 25-річних чоловіків і їхня подруга знаходилися біля кафе. З дівчиною почав фліртувати один з відвідувачів закладу, вона обурилася і дала йому ляпаса. Її друзі почали бити хлопця.

Після цього двоє зловмисників насильно помістили потерпілого в багажник і відвезли на територію молокозаводу. Там його били по черзі, а після цього забрали 2 тисячі гривень, закордонний паспорт та інші речі.

У зв'язку з цим двом людям повідомили про підозру у вчиненні кримінальних порушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб) і ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб) КК України; їм також обрали запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва викрали іноземців, надівши їм на голову чорні пакети.