Під час параду до Дня примирення в Кривому Розі кілька студентів раптово знепритомніли - ЗМІ

Медики їм надали допомогу на місці.

Сьогодні у Кривому Розі на проспекті Миру проходить парад до Дня пам'яті і примирення. Під час маршу четверо студентів, які беруть участь у марші втратили свідомість.

Як повідомляє "Перший Криворізький", вивели з колони трьох студентів Криворізького коледжу Національного авіаційного університету та одного студента ліцею з посиленою військовою підготовкою.

Медики їм надали допомогу на місці.

Читайте такожУ ДСНС назвали одну з ймовірних причин масового отруєння школярів у ЧеркасахЯк повідомляв УНІАН, сьогодні у Новомосковську Дніпропетровської області на шкільній лінійці, приуроченій до Дня пам'яті та примирення, яка проходила в загальноосвітній школі №6, раптово стало погано 19 учням.

Подібний випадок стався і в Черкасах, там у школі №8 під час лінійки учні теж почали масово втрачати свідомість. У лікарні їм поставили діагноз "отруєння невідомою речовиною".

Станом на 13.00, у лікувальні установи м. Черкаси госпіталізували 51 учня та 1 вчителя з них: 11 дітей перебуває в реанімації у стані середньої тяжкості, решта-в задовільному та легкому стані.