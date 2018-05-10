ДТП у Запоріжжі: через п'яного водія Lexus пошкоджено 7 автомобілів та госпіталізовано трьох людей

Поліція повідомила подробиці ДТП у Запоріжжі: п'яний водій таранив припарковані автомобілі, постраждав водій одного з них та дві пасажирки.

У Запоріжжі сьогодні водій автомобіля Lexus у стані алкогольного сп'яніння спровокував масштабне ДТП, внаслідок якого госпіталізовані троє людей.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Запоріжжя, аварія сталась на перетині пр. Соборного та вул. Миру.

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Згідно з повідомленням, водій позашляховика Lexus суттєво перевищив швидкість, не впорався з керуванням, внаслідок чого скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем Chevrolet Nubira, після чого продовжив рух і врізався в автомобіль Hyundai Accent, який від удару по інерції зіткнувся з автобусом МАЗ (маршрут №72 ).

Автомобіль Lexus продовжив неконтрольований рух та скоїв наїзд на припарковані автомобілі Honda Accord, ВАЗ-21124 і Renault Kangoo.

Внаслідок ДТП сім транспортних засобів отримали механічні пошкодження.

До лікарні госпіталізували водія Hyundai Accent і пасажирів цього автомобіля: жінку 1976 р.н. і дівчину 2001 р.н.

Водій Lexus був доставлений до медустанови для проведення огляду на стан сп'яніння, результат - 2,21 проміле алкоголю в крові.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ДТП дві людини перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, ще одна - у тяжкому стані.