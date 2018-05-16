У Києві викрали бізнесмена і вимагали 50 тисяч доларів викупу - поліція

Зловмисників із залученням спецпідрозділу «КОРД» затримано через півдоби після викрадення.

У Києві викрали підприємця з Івано-Франківська, за якого вимагали викуп у 50 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

"До столичної поліції звернулась жителька Івано-Франківська, яка повідомила про викрадення її чоловіка. Жінка додала, що їй зателефонували невідомі та запропонували повернути заручника в обмін на викуп", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник ГУ НПУ у м. Києві Андрій Крищенко, за звільнення потерпілого, який перебував у столиці в справах бізнесу, викрадачі вимагали 50 тисяч доларів.

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За словами Крищенка, завдяки вуличним камерам відеоспостереження, встановленим у Києві в рамках програми "Безпечна столиця", правоохоронці дізналися про напрямок руху та модель автомобіля, на якому вивезли підприємця.

"За півдоби ми встановили місце ймовірного перебування заручника та, щоби не ризикувати його життям, прийняли рішення задіяти спецпризначенців «КОРДу». Після проведення необхідних заходів ми звільнили чоловіка – і зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. У квартирі перебував один із зловмисників, іншого співучасника затримали у під’їзді цього ж будинку", - заявив Крищенко.

За інформацією правоохоронців, затримані - 38-річні жителі Донецької області, які останнім часом проживали у столиці. Одних з них мав при собі зареєстровану зброю – пістолет «Форт» із набоями до нього.

Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують можливу причетність інших осіб до викрадення. Також слідчі готують клопотання до суду щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.