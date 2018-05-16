У центрі Запоріжжя чоловік кинув вибухівку в учасників ЛГБТ-акції (відео)
У середу, 16 травня, у Запоріжжі чоловік кинув вибухівку в натовп учасників ЛГБТ-акції, в результаті чого постраждала одна людина.
Читайте такожУ Києві кинули вибухівку на територію складів - 6 людей поранено
Про це повідомляє місцеве видання 061.uа.
Зазначається, що акція під назвою "Райдужний флешмоб 2018" проходила біля будівлі запорізької мерії і була приурочена до Міжнародного дня протидії гомофобії та трансфобії, який щорічно відзначають 17 травня.
Учасники акції, а таких було кілька десятків, склали з плакатів і різнокольорових кульок напис "Ми видимі".
Через деякий час в натовп учасників акції полетів вибухпакет, кинутий чоловіком. Зловмисника затримали. Чоловік заявив, що таким чином висловив "громадянське невдоволення". У затриманого виявили пістолет, електрошокер і ніж.
Потерпілому в результаті інциденту чоловікові надали допомогу медики швидкої. Наскільки у нього серйозні травми - поки не відомо.
Як повідомляв УНІАН, у США чоловік загинув від вибуху електронної сигарети. Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла йому в голову.