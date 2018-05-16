У центрі Запоріжжя чоловік кинув вибухівку в учасників ЛГБТ-акції (відео)

Зловмисник заявив, що таким чином висловив "громадянське невдоволення".

У середу, 16 травня, у Запоріжжі чоловік кинув вибухівку в натовп учасників ЛГБТ-акції, в результаті чого постраждала одна людина.

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Про це повідомляє місцеве видання 061.uа.

Зазначається, що акція під назвою "Райдужний флешмоб 2018" проходила біля будівлі запорізької мерії і була приурочена до Міжнародного дня протидії гомофобії та трансфобії, який щорічно відзначають 17 травня.

Учасники акції, а таких було кілька десятків, склали з плакатів і різнокольорових кульок напис "Ми видимі".

Через деякий час в натовп учасників акції полетів вибухпакет, кинутий чоловіком. Зловмисника затримали. Чоловік заявив, що таким чином висловив "громадянське невдоволення". У затриманого виявили пістолет, електрошокер і ніж.

Потерпілому в результаті інциденту чоловікові надали допомогу медики швидкої. Наскільки у нього серйозні травми - поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, у США чоловік загинув від вибуху електронної сигарети. Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла йому в голову.