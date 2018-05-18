У центрі Харкова силовики затримали джип зі зброєю

За неофіційними даними правоохоронних органів, чоловік, який перебував в автомобілі Land Cruiser, належить до кримінального світу.

Вдень 18 травня на вулиці Отакара Яроша в Шевченківському районі Харкова силовики затримали автомобіль, в якому, імовірно, перевозили зброю.

Про це повідомляє NewsRoom. На місці події зараз знаходяться співробітники СБУ, прокуратури та патрульної поліції. На асфальті біля зупиненого джипа лежить зброя - імовірно гвинтівка М16, дробовик і пістолет Макарова, а також патрони і автомобільні номери червоного кольору (транзитні - прим.ред). У прес-центрі СБУ в Харківській області на даний момент не коментують ситуацію.

Читайте такожВ Одесі поліція затримала два десятки "тітушок", які намагалися захопити супермаркет (фото)

За словами очевидців, кілька машин силовиків оточили джип і зробили затримання. За неофіційними даними правоохоронних органів, чоловік, який перебував в автомобілі Land Cruiser, належить до кримінального світу. Крім того, силовики стверджують, що на місце події прибула його "група підтримки".

Раніше в одеському кафе сталася масова бійка із застосуванням зброї.