В одеському кафе сталася масова бійка із застосуванням зброї (фото)

Масова бійка почалася в приміщенні, а продовжилася на вулиці, затримано декілька осіб.

У Київському районі Одеси сьогодні ввечері сталася масова бійка за участю співробітників охоронних агентств, які застосували зброю.

Як повідомив УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в одному з кафе на вулиці Академіка Вільямса.

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«За попередньою інформацією, між групою відвідувачів і персоналом кафе виник конфлікт. Для його вирішення працівники закладу викликали приватну охорону. Агресія компанії перекинулася на охоронців. В результаті вже на вулиці один з відпочиваючих вистрілив у повітря з, ймовірно, травматичної зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав», - заявили в главку.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Учасників конфлікту доставлено в Таїровське відділення поліції для з'ясування обставин події.

Водночас очевидці повідомили, що НП сталася в Family cafe, розташованому на вулиці Академіка Вільямса, 62/А. Зокрема, компанія, в якій були співробітники одного з охоронних агентств, відзначала хрестини. У них стався конфлікт, що переріс у бійку, з прибулими в кафе двома представника охоронного агентства «СОБ».

За словами очевидців, стрілянину з травматичного пістолета відкрили охоронці, «що відзначали хрестини». Масова бійка почалася в приміщенні, а продовжилася на вулиці. Затримано кількох людей.