У Дніпрі прогримів вибух біля кафе «Алладін»
09:59, 20 травня 2018Інциденти
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Уламками вибухового пристрою пошкоджено фасад, вікна та двері будівлі.
Кафе "Алладін" у Дніпрі постраждало від вибуху / Информатор
У ніч на 20 травня біля кафе «Алладін» у Індустріальному районі міста Дніпро вибухнув невстановлений предмет.
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За повідомленням ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, загиблих та постраждалих немає, однак уламками вибухівки пошкоджено фасад, вікна та двері будівлі.
Підрозділи ДСНС організували чергування на місці інциденту.
Раніше повідомлялось, що на території складських приміщень в Голосіївському районі Києва стався вибух, травмовано шестеро охоронців.
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