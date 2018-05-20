У Дніпрі прогримів вибух біля кафе «Алладін»

09:59, 20 травня 2018
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Кафе "Алладін" у Дніпрі постраждало від вибуху / Информатор

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За повідомленням ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, загиблих та постраждалих немає, однак уламками вибухівки пошкоджено фасад, вікна та двері будівлі.

Підрозділи ДСНС організували чергування на місці інциденту.

Раніше повідомлялось, що на території складських приміщень в Голосіївському районі Києва стався вибух, травмовано шестеро охоронців.

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Теги: #Дніпро#вибух