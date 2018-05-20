Можливо, був під наркотиками: в Чернігові брат депутата-радикала на позашляховику збив дитину

Дитину госпіталізовано до лікарні, хлопчик - у реанімації.

У Чернігові чоловік на позашляховику збив 11-річного хлопчика на велосипеді та зник з місця пригоди, викинувши пакетики з білим порошком.

Читайте такожСмертельне ДТП: під Києвом автобус збив дітей на переході

Про це повідомила речниця Чернігівського відділу поліції ГУ НП в області Юлія Ковтун.

За її інформацією, особи, що перебували в автомобілі під час наїзду встановлено, але їх імена, звісно, не розголошуються.

"За результатами роботи поліції, зроблено план-схему місця події, оглянуто автомобіль (наразі він на штрафмайданчику), вилучено речові докази, опитано свідків. Знайдена на узбіччі речовина білого кольору також вилучена та направлена на експертизу. Особи, що перебували в автомобілі, встановлені. Проводяться подальші слідчі дії з метою встановлення обставин даного правопорушення. Ситуації, що сталася, буде дана правова оцінка. Хід справи буде максимально публічним", - заявила Ковтун.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Ці дії караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За повідомленням місцевих ЗМІ, за кермом перебував брат депутата Чернігівської облради від "Радикальної партії" Дмитра Блауша. Є підозри, що молодий чоловік був у стані наркотичного сп‘яніння. Саме тому ця ситуація набула розголосу.

Дитину госпіталізовано до лікарні, хлопчик - у реанімації.