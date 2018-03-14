У центрі Харкова в черговий раз спаплюжили пам'ятник УПА (відео)

09:50, 14 березня 2018
Інциденти
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У Харкові невідомі намалювали свастику на пам&#039;ятному камені УПА / кадр з відео ТСН

Вандалів наразі не знайшли, повідомляє ТСН.

Камінь УПА встановлений в Харкові у Молодіжному парку у центрі міста ще в 90-х. Його намагалися сплюндрувати вже кілька разів. У 2014 році його навіть підірвали.

Жодного разу зловмисників не затримували, не дивлячись на те, що пам'ятник розташований за кількасот метрів від відділку поліції.

Як повідомляв УНІАН, останій раз пам'ятник облили фарбою кілька днів тому, 5 березня.

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Теги: #Харків#вандалізм#пам'ятник УПА