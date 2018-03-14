У центрі Харкова в черговий раз спаплюжили пам'ятник УПА (відео)

Зловмисників наразі не затримали.

У Харкові невідомі спаплюжили пам'ятний знак воїнам УПА. Зловмисники намалювали на пам'ятному камені свастику червоною фарбою.

Вандалів наразі не знайшли, повідомляє ТСН.

Камінь УПА встановлений в Харкові у Молодіжному парку у центрі міста ще в 90-х. Його намагалися сплюндрувати вже кілька разів. У 2014 році його навіть підірвали.

Жодного разу зловмисників не затримували, не дивлячись на те, що пам'ятник розташований за кількасот метрів від відділку поліції.

Як повідомляв УНІАН, останій раз пам'ятник облили фарбою кілька днів тому, 5 березня.