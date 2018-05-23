У Житомирі студент стрибнув з даху 14-поверхівки

19:37, 23 травня 2018
Інциденти
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У Житомирі кинувся з багатоповерхівки 19-річний хлопець / Фото УНІАН

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Про самогубство повідомляє "Житомир.info", посилаючись на керівника прес-служби головного управління Нацполіції у Житомирській області Аллу Ващенко.

«23 травня з даху 14-поверхівки на проспекті Миру стрибнув студент І курсу автодорожнього коледжу, 1999 року народження», - повідомила вона журналістам.

Причина самогубства наразі невідома. 

Раніше повідомлялось, що в центрі Одеси унаслідок падіння з Тещиного моста загинула 16-річна дівчина.

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Теги: #самогубство#Житомир