У Житомирі студент стрибнув з даху 14-поверхівки
19:37, 23 травня 2018Інциденти
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Причина самогубства парубка наразі невідома.
У Житомирі кинувся з багатоповерхівки 19-річний хлопець / Фото УНІАН
Вранці 23 травня у Житомирі з даху багатоповерхівки на проспекті Миру стрибнув хлопець 1999 року народження.
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Про самогубство повідомляє "Житомир.info", посилаючись на керівника прес-служби головного управління Нацполіції у Житомирській області Аллу Ващенко.
«23 травня з даху 14-поверхівки на проспекті Миру стрибнув студент І курсу автодорожнього коледжу, 1999 року народження», - повідомила вона журналістам.
Причина самогубства наразі невідома.
Раніше повідомлялось, що в центрі Одеси унаслідок падіння з Тещиного моста загинула 16-річна дівчина.
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