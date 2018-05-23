У Житомирі студент стрибнув з даху 14-поверхівки

Причина самогубства парубка наразі невідома.

Вранці 23 травня у Житомирі з даху багатоповерхівки на проспекті Миру стрибнув хлопець 1999 року народження.

Читайте такожГолова закарпатського села Лалово повісився на горищі власного будинку - ЗМІ

Про самогубство повідомляє "Житомир.info", посилаючись на керівника прес-служби головного управління Нацполіції у Житомирській області Аллу Ващенко.

«23 травня з даху 14-поверхівки на проспекті Миру стрибнув студент І курсу автодорожнього коледжу, 1999 року народження», - повідомила вона журналістам.

Причина самогубства наразі невідома.

Раніше повідомлялось, що в центрі Одеси унаслідок падіння з Тещиного моста загинула 16-річна дівчина.