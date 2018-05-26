У Дніпрі двоє чоловіків до смерті забили сторожа парку за зауваження щодо крадіжки троянд

Обидва зловмисники затримані поліцією.

У Дніпрі сьогодні двоє зловмисників до смерті забили сторожа парку за зроблене зауваження щодо крадіжки троянд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

«Сьогодні о 14.00 в парку імені Глоби двоє людей в стані алкогольного сп'яніння залізли на клумбу і почали виривати троянди і паркан. Побачивши це, сторож парку попросив цих «людей» припинити це робити. Після чого був забитий на смерть двома цими ж персонажами. Обидва затримані поліцією через 5 хвилин. Убитий сторож Гурба Олександр Станіславович 1951 року народження», - повідомив Лисенко.

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Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська підтвердила факт затримання зловмисників.

Зараз проводяться слідчі дії.