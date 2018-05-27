Біля Яворівського полігону на Львівщині виявили мертвим військовослужбовця
14:16, 27 травня 2018Інциденти
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Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури.
Біля Яворівського полігону на Львівщині виявили мертвим військовослужбовця / фото УНІАН
У Львівській області біля Яворівського військового полігону було виявлено мертвим 38-річного військовослужбовця.
Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
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Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.
«Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури», - зазначив Поронюк.
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