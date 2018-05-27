Біля Яворівського полігону на Львівщині виявили мертвим військовослужбовця

Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури.

У Львівській області біля Яворівського військового полігону було виявлено мертвим 38-річного військовослужбовця. Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк. Читайте такожНа Чернігівщині під час навчань загинув військовий-контрактник Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей. «Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури», - зазначив Поронюк.

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