Біля Яворівського полігону на Львівщині виявили мертвим військовослужбовця

14:16, 27 травня 2018
Інциденти
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Біля Яворівського полігону на Львівщині виявили мертвим військовослужбовця / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

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Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

«Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури», - зазначив Поронюк.

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Теги: #Львівщина#Яворівський полігон#смерть військовослужбовця