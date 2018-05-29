Журналіст показав фото з місця вбивства Аркадія Бабченка

23:19, 29 травня 2018
Інциденти
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Бабченка вбили у столиці 29 травня / фото facebook.com/mixailotkach

"Зараз біля під‘їзду, де був застрелений журналіст Аркадій Бабченко", - написав він у пості із фото у Facebook.

фото facebook.com/mixailotkach

Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. У поліції назвали першу версію мотивів злочину - професійна діяльність.

"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.

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Теги: #Київ#вбивство#Аркадій Бабченко