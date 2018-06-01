Медики стабілізували стан збитого поліцейською автівкою на переході підлітка (відео)

31 травня в Києві на нерегульованому пішохідному переході поліцейське авто збило велосипедиста на переході.

Медикам вдалось стабілізувати стан 13-річного підлітка, який постраждав під час ДТП у Києві.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, всю ніч лікарі боролися за життя та здоров’я постраждалого внаслідок наїзду на хлопчика поліцейського автомобіля на пішохідному переході.

31 травня в Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто з супроводу президента Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували. У дитини переломи ніг, рук, ключиці, травма голови.

Проте в прес-службі адміністрації президента заперечують інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.