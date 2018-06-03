Вибори в Одеській області: на виборчій дільниці депутат міськради вкусив поліцейського

Депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому готують підозру.

У селі Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області під час конфлікту на виборчій дільниці депутат Чорноморської міської ради вкусив поліцейського.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, це сталося 2 червня під час сутички з правоохоронцями, які намагалися евакуювати людей з виборчої дільниці через повідомлення про замінування.

За словами радника начальника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, один із депутатів міськради Чорноморська вкусив поліцейського за палець, чим завдав йому тілесних ушкоджень.

"Інший чоловік прибув зі спецзасобом (балончиком із газом) у кишені й застосував його проти опонентів і правоохоронців", - зазначив він.

В результаті за правопорушення було затримано четверо осіб, відкрито кримінальні провадження стосовно двох осіб, які вдалися до фізичного насильства стосовно співробітників правоохоронних органів (ст. 345 КК України). Вирішується питання щодо внесення до ЄРДР відомостей за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), на деяких правопорушників складено адміністративні протоколи

«Депутата, який вкусив поліцейського, затримано в порядку ст. 208 КПК України, підозру готують», - додав Форостяк.

За словами представника Одеської обласної держадміністрації, протистояння в селі Цебрикове відбувається між представниками «Батьківщини» і БПП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в селі Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області біля виборчої дільниці сталася стрілянина.

2 червня у Великомихайлівському районі Одеської області через конфлікт на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських. Зокрема, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в селі Цебрикове, в приміщенні якого розташована виборча дільниця.

Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. У результаті присутні почали чинити опір й розпилили в бік поліцейських газ.