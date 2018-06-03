У Миколаєві затримали відвідувача магазину, у якого виявили три гранати

Згідно наявної інформації, 57-річний місцевий житель від дачі свідчень відмовився.

Сьогодні, 3 червня, в Миколаєві в одному з магазинів Корабельного району у відвідувача виявили три гранати РГД-5.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Національної поліції області на сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 3 червня, близько 09:00 в Корабельний відділ поліції зателефонували місцеві жителі із повідомленням про те, що в одному з магазинів, розташованому на вул. Знам'янській в Корабельному районі, у невідомого чоловіка з кишені видно предмети, схожі на гранати", - повідомляє відомство.

Наголошується, що на місце інциденту була викликана поліція, а також рятувальники та вибухотехніки. Район можливої небезпеки був оточений правоохоронцями.

Згідно з інформацією, вдалося встановити, що 57-річний місцевий житель дійсно мав при собі три ручні гранати. Його затримали. Давати показання і пояснення він відмовився.

Гранати були вилучені і відправлені на експертизу.

Зараз Корабельне відділення поліції ГУ НП в Миколаївській області порушило кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.