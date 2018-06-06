У Києві сталося пограбування: оголошено план "Перехоплення" - ЗМІ

14:39, 06 червня 2018
Інциденти
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У Києві поліція оголосила план "Перехоплення" / фото УНІАН

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела, четверо чоловіків у масках, що пересуваються на BMW, розбили вікна автомобіля Volvo і викрали звідти сумку з дорогоцінностями. Це сталося поблизу Жулянського мосту на Великій Кільцевій.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині жінка викрала автомобіль, який таємно продав її чоловік.

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Теги: #Київ#пограбування#план Перехоплення