У Києві сталося пограбування: оголошено план "Перехоплення" - ЗМІ
14:39, 06 червня 2018Інциденти
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Четверо чоловіків у масках розбили вікна автомобіля та викрали з нього сумку з дорогоцінностями.
У Києві поліція оголосила план "Перехоплення" / фото УНІАН
Сьогодні близько 12.00 у Києві оголосили план "Перехоплення". Розшукується сірий BMW, яки рухався від Великої Кільцевої у сторону Теремків.
Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела, четверо чоловіків у масках, що пересуваються на BMW, розбили вікна автомобіля Volvo і викрали звідти сумку з дорогоцінностями. Це сталося поблизу Жулянського мосту на Великій Кільцевій.
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині жінка викрала автомобіль, який таємно продав її чоловік.
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