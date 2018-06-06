У Києві сталося пограбування: оголошено план "Перехоплення" - ЗМІ

Четверо чоловіків у масках розбили вікна автомобіля та викрали з нього сумку з дорогоцінностями.

Сьогодні близько 12.00 у Києві оголосили план "Перехоплення". Розшукується сірий BMW, яки рухався від Великої Кільцевої у сторону Теремків.

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела, четверо чоловіків у масках, що пересуваються на BMW, розбили вікна автомобіля Volvo і викрали звідти сумку з дорогоцінностями. Це сталося поблизу Жулянського мосту на Великій Кільцевій.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині жінка викрала автомобіль, який таємно продав її чоловік.