На КПВВ "Новотроїцьке" жінка-водій навмисне наїхала на прикордонника

Правопорушницю затримано й передано співробітникам поліції. Стан здоров’я прикордонника задовільний.

У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» жінка-водій на автомобілі здійснила умисний наїзд на прикордонника Донецького загону, який оформляв осіб та транспортні засоби.

Як повідомляє Держприкордонслужба, в обідню пору на в’їзд з тимчасово окупованої території на КПВВ прибув автомобіль «Шевроле».

Жінка-водій намагалася позачергово проїхати на територію КПВВ. Проте прикордонники зробили громадянці зауваження, на що вона відреагувала неадекватно та здійснила умисний наїзд на ноги військовослужбовцю.

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Особа затримана та передана співробітникам Нацполіції.

До Волноваського відділу поліції направлено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Стан здоров’я прикордонника задовільний.

Раніше на пункті пропуску "Новотроїцьке" виявили у паливному баку авто 20 пляшок з "травкою".