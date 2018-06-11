Помічник митрополита Києво-Печерської лаври влаштував ДТП і втік з місця аварії (відео)

Дорогий позашляховик зачепив іншу машину і поїхав з місця ДТП. Побачивши камеру, водій навіть не підписав протокол.

Помічник митрополита Києво-Печерської лаври Павла влаштував ДТП і втік з місця аварії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. ДТП сталася на мосту Патона - дорогий позашляховик зачепив іншу машину і поїхав з місця ДТП. Дві парафіянки переслідували дороге авто і зняли все на камеру.

«Говоримо: "Зупиняйся, ти нас вдарив". А він нам каже" "Не смішіть мене, це ви мене вдарили, і ще наздоганяли", - розповідає водій постраждалого авто.

Не сам Павло, а його помічник, Олександр, був за кермом. Саме ця людина постійно супроводжує митрополита на публічних заходах, таких, наприклад як Ukrainian Fashion Week. Побачивши камеру, водій відразу сів у дорогий позашляховик і поїхав, навіть не підписавши протокол.

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Автомобілі намісника Лаври зазвичай мають номер 0004. Є седан за 100 тисяч доларів з цим номером, на якому їздить Павло, а тепер ось цей позашляховик. Авто добре знають в поліції. На його водіїв вже не один раз складали адмінпротоколи. Але на цей раз не обійдеться штрафом, парафіянки Олена і Зінаїда хочуть подати в суд. У Лаврі факт ДТП не заперечують і теж готові судитися.

Раніше повідомлялося, що у Львові поліцейський автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході.