Пограбування банку в Вишгородi: поліція розповіла про навчальну спецоперацію

Згідно з планом навчань, під час "злочину" викрали сім мільйонів гривень і 250 тисяч доларів, також "поранили" інкасатора.

У Вишгороді поліція провела операцію для оперативного затримання злочинців та звільнення заручників під час пограбування банку. Все, що відбувалося, виявилося навчаннями.

Про це повідомляє прес-служба поліції. У місцевих жителів попросили вибачення за незручності.

Як передає "Інформатор", під час навчань у Вишгороді Київської області «злочинці», які за легендою пограбували банк, «сховалися у занедбаному ресторані» на Набережній міста. Звідти вони «вели стрілянину по поліцейським».

Згідно з планом навчань, у вівторок відбулося пограбування за адресою Київська, 6. Протягом перестрілки нібито поранили інкасатора – йому вистрілили в голову. Ще одного інкасаторів грабіжники взяли в заручники. Під час «злочину» викрали сім мільйонів гривень і 250 тисяч доларів (близько 6,5 мільйонів гривень).

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Після цього грабіжники втекли в покинутий ресторан на Набережній міста. Були повідомлення про заручників, по черзі оголошувалися план-перехоплення «Сирена», «Грім» (вводиться під час боротьби з тероризмом) та «Заручники».

Раніше в Києві відбулося пограбування, був оголошений план "Перехоплення". Четверо чоловіків у масках розбили вікно автомобіля та викрали з нього сумку з коштовностями.