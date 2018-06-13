У Києві масова бійка закінчилася різаниною

Чоловік, який став свідком події, розповів, що за будинком бачив закривавлені ножі, які валялися просто на дорозі.

У Києві вісім невідомих чоловіків напали на компанію молодих людей, один з них отримав ножове поранення, двох інших просто побили.

Про це повідомили очевидці на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

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"Близько дев'ятої години вечора на Академмістечку, біля вулиці Доброхотова, 14 , вісім мужиків біля парадного підрізали чоловіка, повністю розбили обличчя і сильно вдарили двох чоловіків", - розповіла очевидиця.

Злочинцям вдалося втекти.

Чоловік, який став свідком події, розповів, що за будинком бачив закривавлені ножі, які валялися прямо на дорозі.

На місці працювали правоохоронці та п'ять машин швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у Києві група циган недалеко від вокзалу запустила пляшкою в голову 16-річному хлопцеві і згодом спробувала добити.