"Отямився в калюжі крові": у Києві біля вокзалу цигани розбили голову 16-річному хлопцю

Швидку допомогу хлопцю викликали перехожі, у лікарні потерпілому наклали сім швів.

У Києві група циган неподалік вокзалу запустила пляшкою у голову 16-річному хлопцю та згодом спробували добити.

Про це розповіла мати потерпілого на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора ввечері, мій молодший син з друзями проходив у районі Вокзалу-Ультрамарін. Побачивши натовп циган які бігли на них, злякалися та почали тікати. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість. Отямився в калюжі крові, - над ним стоїть щуплий циган і питає - "Ти теж з ними?" - "Викличте швидку" - попросив син і отримав ще удар пляшкою по голові", - розповідає матір потерпілого Юлія Попова.

Швидку допомогу хлопцю викликали перехожі. У лікарні потерпілому наклали сім швів.

Зазначимо, що в понеділок вранці в КП ШЕУ Солом'янського району поскаржилися на те, що територію для відпочинку на Південному залізничному вокзалі Києва "приватизувала" група ромів.

"Після себе вони постійно залишають бруд, сміття та інші продукти життєдіяльності. Справляти природні поклики їм зручно у підземному пішохідному переході", - повідомили в комунальному підприємстві на сторінці в Facebook.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Національні дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку в Києві.