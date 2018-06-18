У Чернівцях поліцейське авто без водія виїхало на дорогу і ледь не спричинило ДТП (відео)

Лиш за кілька секунд неслухняна автівка зупинилась посеред дороги - до неї підбіг поліцейський.

На кадрах відеореєстратора видно, як службова "Нива" раптово починає рухатись та перекриває дорогу. Водій легковика, якого вона підрізає, подає звуковий сигнал, аби уникнути аварії, і тут виявляється, що за кермом "Ниви" нікого немає.

Лиш за кілька секунд неслухняна автівка зупинилась посеред дороги - до неї підбіг поліцейський, йдеться в сюжеті ТСН. Він каже: стоянкове гальмо вирішив не використовувати, мовляв, ставив авто на передачу, але її вибило, і саме тому машина рушила. Чи так це, нині перевіряють в поліції.