У Чернівцях поліцейське авто без водія виїхало на дорогу і ледь не спричинило ДТП (відео)
20:27, 18 червня 2018Інциденти
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Лиш за кілька секунд неслухняна автівка зупинилась посеред дороги - до неї підбіг поліцейський.
Лиш за кілька секунд неслухняна автівка зупинилась посеред дороги \ фото УНІАН
На кадрах відеореєстратора видно, як службова "Нива" раптово починає рухатись та перекриває дорогу. Водій легковика, якого вона підрізає, подає звуковий сигнал, аби уникнути аварії, і тут виявляється, що за кермом "Ниви" нікого немає.
Лиш за кілька секунд неслухняна автівка зупинилась посеред дороги - до неї підбіг поліцейський, йдеться в сюжеті ТСН. Він каже: стоянкове гальмо вирішив не використовувати, мовляв, ставив авто на передачу, але її вибило, і саме тому машина рушила. Чи так це, нині перевіряють в поліції.
У Чернівцях поліцейська автівка без водія виїхала на дорогу і ледь не спричинила ДТП
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