У Броварах палає п'ятиповерхівка (відео)

Мешканців будинку евакуювали.

У місті Бровари Київської області на вулиці Гагаріна сталася пожежа у житловому будинку.

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Як повідомили у поліції Київської області, загорівся дах будівлі. Мешканців будинку евакуювали.

"Палає дах п’ятиповерхового будинку на вулиці Гагаріна, 16. Наразі триває ліквідація пожежі, яку здійснюють рятувальники Головного управління ДСНС України у Київській області. Охорону громадського порядку на місці події забезпечують працівники Броварського відділу поліції", - повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці присутні медики.

Встановлюються всі причини та обставини пожежі.

Відео з Yuotube Валерія Малицька

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у селі Лісники під Києвом внаслідок удару блискавки у житловий будинок, спалахнула пожежа.