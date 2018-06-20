У Броварах палає п'ятиповерхівка (відео)
14:28, 20 червня 2018Інциденти
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Мешканців будинку евакуювали.
У Броварах горить житловий будинок / facebook.com/pol.kievregion
У місті Бровари Київської області на вулиці Гагаріна сталася пожежа у житловому будинку.
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Як повідомили у поліції Київської області, загорівся дах будівлі. Мешканців будинку евакуювали.
"Палає дах п’ятиповерхового будинку на вулиці Гагаріна, 16. Наразі триває ліквідація пожежі, яку здійснюють рятувальники Головного управління ДСНС України у Київській області. Охорону громадського порядку на місці події забезпечують працівники Броварського відділу поліції", - повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці присутні медики.
Встановлюються всі причини та обставини пожежі.
Відео з Yuotube Валерія Малицька
Як повідомляв УНІАН, 19 червня у селі Лісники під Києвом внаслідок удару блискавки у житловий будинок, спалахнула пожежа.
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