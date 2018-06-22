У Дніпрі горів завод з виготовлення шпалер (відео)

У Дніпрі на підприємстві на проспекті Богдана Хмельницького горів цех у якому зберігалися відходи паперу від виготовлення шпалер.

На підприємстві у Дніпрі горілі паперові відходи. У Дніпрі на підприємстві на проспекті Богдана Хмельницького горів цех у якому зберігалися відходи паперу від виготовлення шпалер.

Читайте такожСтала відома причина пожежі на АЗС під Києвом (відео)

Пожежа розповсюдилась на площу у 30 квадратних метрів.

Травмованих та загиблих немає. У ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.