У Дніпрі горів завод з виготовлення шпалер (відео)
11:03, 22 червня 2018Інциденти
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У Дніпрі на підприємстві на проспекті Богдана Хмельницького горів цех у якому зберігалися відходи паперу від виготовлення шпалер.
На підприємстві у Дніпрі горілі паперові відходи. У Дніпрі на підприємстві на проспекті Богдана Хмельницького горів цех у якому зберігалися відходи паперу від виготовлення шпалер.
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Пожежа розповсюдилась на площу у 30 квадратних метрів.
Травмованих та загиблих немає. У ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
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