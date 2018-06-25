У Києві заарештовано шлюбного афериста та конвоїра, який допоміг йому втекти
У Києві шлюбного афериста та конвоїра, який допоміг йому втекти, заарештовано на два місяці.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
«За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., який 23 червня 2018 року втік з-під варти та невдовзі був затриманий, Дніпровським районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці», - йдеться у повідомленні.
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Його спільнику - співробітнику Дніпровського управління поліції ГУНП України в м.Києві, який здійснював конвоювання та своїми діями сприяв втечі підозрюваного, суд обрав цілодобовий домашній арешт на той самий термін.
У прокуратурі зазначили, що правоохоронець повністю визнає свою вину та співпрацює зі слідством.
Слідство у кримінальному провадженні триває, додали у відомстві.