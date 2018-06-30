Ножове поранення полковника у Житомирі: у ЗСУ назвали інцидент нещасним випадком

Характер тілесних ушкоджень, що не несуть загрози життю, та свідчення полковника Щербаня, спростовують причетність до даного випадку інших осіб.

У Житомирі заступник командувача Десантно-штурмових військ отримав поранення внаслідок нещасного випадку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сторінці прес-служби командування ДШВ ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"В ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником Щербанем П.Р. з'ясовано, що тілесні ушкодження отримані внаслідок прикрого нещасного випадку", - сказано у повідомленні.

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Там також уточнюється, що характер тілесних ушкоджень, що не несе загрози життю, та свідчення полковника Щербаня, спростовують причетність до даного випадку інших осіб.

"Командування ДШВ ЗС України сподівається на скоріше одужання полковника",- йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, у Житомирі 27 червня внаслідок нападу невідомого ножове поранення живота отримав військовий. Чоловіка було госпіталізовано у тяжкому стані з ушкодженнями до військового шпиталю.

За фактом завдання тілесних ушкоджень військовому розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне, тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.