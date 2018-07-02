На Харківщині пенсіонерку убило деревом, спиляним її братом

Трагедія сталася в Сахновщинському районі області.

У Харківській області спиляним у лісі деревом убило пенсіонерку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіцїі України в Харківській області, подія сталася 30 червня в Сахновщинському районі.

За відомостями поліції, про трагедію повідомив правоохоронцям 68-річний брат загиблої.

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Встановлено, що вранці того дня чоловік разом зі своєю сестрою поїхав до місцевого лісу. Під час спилювання дерево впало на 77-річну жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції з’ясовують усі обставини події.