На Харківщині пенсіонерку убило деревом, спиляним її братом
16:39, 02 липня 2018Інциденти
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Трагедія сталася в Сахновщинському районі області.
Під час спилювання дерево впало на 77-річну жінку / фото hromadskeradio.org
У Харківській області спиляним у лісі деревом убило пенсіонерку.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіцїі України в Харківській області, подія сталася 30 червня в Сахновщинському районі.
За відомостями поліції, про трагедію повідомив правоохоронцям 68-річний брат загиблої.
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Встановлено, що вранці того дня чоловік разом зі своєю сестрою поїхав до місцевого лісу. Під час спилювання дерево впало на 77-річну жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.
Працівники поліції з’ясовують усі обставини події.
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