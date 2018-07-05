В Харкові невідомі скоїли напад на офіс ЛГБТ-спільноти (фото)

На місці інциденту знайшли корпус гранати та 2 порожніх газових балончики.

В Харкові невідомі у протигазах увірвалися до приміщення офісу ЛГБТ- спільноти, де пошкодили майно, кинули димову шашку та розпилили речовину з газових балончиків. Обставини нападу встановлює поліція.

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Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції у Харківській області, інформація про подію надійшла до правоохоронців близько 21:00 4 липня.

На місці інциденту співробітники поліції вилучили корпус гранати та 2 порожніх газових балончики. Всі речові докази направлені на експертне дослідження.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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