У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці евакуйовували понад 100 осіб

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замкнення електродроту побутового приладу.

У Харкові під час пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку евакуйовували 109 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у будинку на проспекті Олександрівський, 87 сьогодні, 7 липня.

Інформацію про загоряння рятувальники отримали о 03.09

Після прибуття до місце було встановлено, що горить хол та коридор на 4-му поверсі. Площа пожежі становила близько 80 кв. м.

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Мешканці квартир на 4-му поверсі не могли самостійно залишити власні помешкання та з вікон просили про допомогу. Бойові розрахунки співробітників ДСНС відразу були розподілені для рятування мешканців будинку сходовою клітиною та з вікон - автодрабинами, а також для гасіння осередку пожежі. Всього особовим складом підрозділів ДСНС було врятовано 24 особи, з них 2 дітей, а також евакуйовано 85 мешканців будинку. Загиблих та потерпілих не було.

О 4.18 пожежу було повністю ліквідовано.

Загалом до ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 співробітників ДСНС.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замкнення електродроту побутового приладу. Збитки встановлюються.