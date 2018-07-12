"Кратер у стародавні грунти Києва": у центрі столиці посеред дороги провалився асфальт (відео)

16:17, 12 липня 2018
Інциденти
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В центрі Києва посеред дороги утворилося "озеро" / скріншот

У центрі Києва на Вознесенському узвозі посеред дороги провалився асфальт, утворивши величезну яму. В результаті опадів яма наповнилася водою.

Відео з місця події опублікували у группі dtp.kiev.ua у Facebook.

"Посеред вулиці утворився кратер в стародавні грунти Києва. Що стало причиною такої цікавої НП: підземні води, сильні опади або НЛО, поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня воронка глибиною три метри утворилася посеред дороги в курортному районі Одеси.

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Теги: #Київ#провалився асфальт#яма на дорозі