"Кратер у стародавні грунти Києва": у центрі столиці посеред дороги провалився асфальт (відео)
16:17, 12 липня 2018Інциденти
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В результаті опадів яма наповнилася водою, утворивши посеред дороги "озеро".
В центрі Києва посеред дороги утворилося "озеро" / скріншот
У центрі Києва на Вознесенському узвозі посеред дороги провалився асфальт, утворивши величезну яму. В результаті опадів яма наповнилася водою.
Відео з місця події опублікували у группі dtp.kiev.ua у Facebook.
"Посеред вулиці утворився кратер в стародавні грунти Києва. Що стало причиною такої цікавої НП: підземні води, сильні опади або НЛО, поки невідомо", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня воронка глибиною три метри утворилася посеред дороги в курортному районі Одеси.
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