"Кратер у стародавні грунти Києва": у центрі столиці посеред дороги провалився асфальт (відео)

В результаті опадів яма наповнилася водою, утворивши посеред дороги "озеро".

У центрі Києва на Вознесенському узвозі посеред дороги провалився асфальт, утворивши величезну яму. В результаті опадів яма наповнилася водою.

Відео з місця події опублікували у группі dtp.kiev.ua у Facebook.

"Посеред вулиці утворився кратер в стародавні грунти Києва. Що стало причиною такої цікавої НП: підземні води, сильні опади або НЛО, поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня воронка глибиною три метри утворилася посеред дороги в курортному районі Одеси.