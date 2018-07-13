Чоловіку на Житомирщині, який знімав порно зі своєю донькою-немовлям, світить до 10 років в’язниці (фото)

За вчинене батьку-збоченцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

28-річному уродженцю Житомирської області, який виготовляв та розповсюджував матеріали, що містять дитячу порнографію за участю своєї 8-ми місячної доньки, повідомили про підозру.

Наразі збоченцю оголошено про підозру у розповсюдженні порнографічних зображень, що містять дитячу порнографію, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України, передає прес-служба прокуратури Києва.

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію вчиненого злочину за ч. 2 ст. 156 (розпусні дії, вчинені відносно малолітньої дитини батьком) КК України.

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У межах провадження призначено судово-медичну та комп’ютеро – технічну експертизу, у ході яких буде встановлено, чи обмежувався злочинець лише зйомкою фотографій за участю малолітньої доньки та чи не вчиняв інших злочинів щодо дитини.

Також 13 липня місцевою прокуратурою скеровано клопотання до Деснянського районного суду Києва про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розповсюдження предметів порнографічного характеру, імітував сексуальне насильство над своєю 8-ми місячною донькою та знімав це на фотокамеру. У подальшому вказані фотографії чоловік розповсюджував у мережі Internet за допомогою російського веб – ресурсу yandex.ru.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, вилучено мобільний телефон та дитячі речі, які долучено як речові докази до матеріалів кримінального провадження.